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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 12:00: Смертельна ДТП на Дніпропетровщині. Послаблення карантину в Італії

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 травня станом на 12:00 – смертельна ДТП сталася на Дніпропетровщині. Опівночі неподалік села Кам'янка легковик зіткнувся із вантажівкою. Повністю відкриті парки і сквери, а ресторани і бари – можуть працювати на виніс. Відсьогодні Італія переходить до 2-го етапу пом'якшення карантину.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Житомирщина Рівне та Чернівці оговтуються від сильних злив

      Держсекретар США Майк Помпео зазначив, що є "значна кількість доказів" того, що коронавірус COVID-19 з'явився у лабораторії Уханю.

      Послаблення карантину у Мукачево: відсьогодні у місті планують відкрити торгові центри та парки.

      Теги: Коронавірус COVID-19 Аварії та ДТП Новини Дніпра Випуск новин
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