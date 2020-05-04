Випуск новин за 12:00: Смертельна ДТП на Дніпропетровщині. Послаблення карантину в Італії

У випуску новин за 4 травня станом на 12:00 – смертельна ДТП сталася на Дніпропетровщині. Опівночі неподалік села Кам'янка легковик зіткнувся із вантажівкою. Повністю відкриті парки і сквери, а ресторани і бари – можуть працювати на виніс. Відсьогодні Італія переходить до 2-го етапу пом'якшення карантину.

Також у випуску новин на 24 каналі: Житомирщина Рівне та Чернівці оговтуються від сильних злив Держсекретар США Майк Помпео зазначив, що є "значна кількість доказів" того, що коронавірус COVID-19 з'явився у лабораторії Уханю. Послаблення карантину у Мукачево: відсьогодні у місті планують відкрити торгові центри та парки.