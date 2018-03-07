Випуск новин за 12:00: Смертельна ДТП під Кременчуком. Вибух авто у Києві
Випуск новин 13:16, 7 березня 156 Читать новость на русском
У випуску новин за 7 березня станом на 12:00 – на трасі Полтава – Кременчук – Олександрія рейсовий автобус потрапив у ДТП, загинула одна людина, ще шестеро отримали травми. У Києві пролунав вибух авто, внаслідок чого постраждала одна людина, поліція ввела план-перехоплення "Сирена".
Також у випуску:
На Шрі-Ланці ввели надзвичайний стан.
Британія підозрює Росію у вбивстві у вбивсті Сергія Скрипаля.
В Сирії загинули 800 людей.
Джерело: 24 Канал
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