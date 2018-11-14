Випуск новин за 12:00: Смертельна пожежа у Запоріжжі. Акція протесту біля Кабміну

У випуску новин за 14 листопада станом на 9:00 – внаслідок масштабної пожежі на Запоріжжі померло троє дітей, які отруїлись чадним газом. Їх мати пішла на заробітки, залишивши дітей самих вдома з увімкненим обігрівачем. На Черкащині оголосили надзвичайний стан, через відсутність опалення. Під Кабміном на знак протесту городяни палили шини та перекривали в'їзди до міста.

Також у випуску: Найбільша у Каліфорнії пожежа, яка не вщухала декілька днів, забрала життя понад 50 людей. Ізраїль та палестинські бойовики уклали перемир'я. Через перший сніг у Києві правий берег стоїть у заторах. У Туреччині поліцейський із Дніпра переміг на світових змаганнях з тріатлону.