Випуск новин за 12:00: Смертельний шторм у США. Вкрадений бюст Лесі Українки в Києві
Випуск новин 12:58, 5 березня 190 Читать новость на русском
У випуску новин за 5 березня станом на 12:00 – на східному узбережжі США вирує шторм "Райлі", стихія уже забрала життя дев'яти людей. У Києві невідомі викрали бюст відомої української поетеси Лесі Українки з меморіального будинку, що знаходиться на вулиці Саксаганського, 97.
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Джерело: 24 Канал
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