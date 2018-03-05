Випуск новин за 12:00: Смертельний шторм у США. Вкрадений бюст Лесі Українки в Києві

У випуску новин за 5 березня станом на 12:00 – на східному узбережжі США вирує шторм "Райлі", стихія уже забрала життя дев'яти людей. У Києві невідомі викрали бюст відомої української поетеси Лесі Українки з меморіального будинку, що знаходиться на вулиці Саксаганського, 97.

Також у випуску: Бойовики на сході України порушили перемир’я яке оголошене менше, ніж добу тому. В ніч з 4 на 5 березня відбулась 90 церемонія нагородження кінопремії "Оскар 2018" у Лос-Анджелесі. Без оцінок і домашніх завдань: в чому полягає реформа початкової освіти. Українські військові взяли в полон бойовика "ДНР".