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      Випуск новин за 12:00: Смертна кара у США. Спільний повітряний простір України з ЄС

      Випуск новин 59 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 липня станом на 12:00 – вперше за два десятиліття на федеральному рівні в США відновили найвищу міру покарання. Раніше ж смертна кара застосовувалась лише на рівні кількох штатів. В ЄС можуть підписати Угоду про спільний повітряний простір з Україною вже до кінця року. Таке заявив посол ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі.

      Також у випуску:

      Бойовики знову порушили режим тиші на Донбасі.

      Кораблі Росії знову провокують українські катери в Азовському морі.

      Спека на Півночі Європи б'є температурні рекорди.

      blog_ava
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      сьогодні
      11139
      Теги: Випуск новин Євросоюз Новини США
      Джерело: 24 канал
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