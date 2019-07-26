Випуск новин за 12:00: Смертна кара у США. Спільний повітряний простір України з ЄС
У випуску новин за 26 липня станом на 12:00 – вперше за два десятиліття на федеральному рівні в США відновили найвищу міру покарання. Раніше ж смертна кара застосовувалась лише на рівні кількох штатів. В ЄС можуть підписати Угоду про спільний повітряний простір з Україною вже до кінця року. Таке заявив посол ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі.
Також у випуску:
Бойовики знову порушили режим тиші на Донбасі.
Кораблі Росії знову провокують українські катери в Азовському морі.
Спека на Півночі Європи б'є температурні рекорди.
Джерело: 24 канал
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