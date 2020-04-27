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      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН

      Випуск новин за 12:00: Спалах COVID-19 у психлікарні. 26 спецрейсів з евакуйованими українцями

      Випуск новин -

      У випуску новин за 27 квітня станом на 12:00 – на Харківщині через коронавірус закрили ціле село. Там спалах недуги зафіксували серед пацієнтів психлікарні. До України найближчими днями мають прилетіли 26 спецрейсів з евакуйованими українцями з різних куточків світу. Переважно – з європейських держав, але будуть також літаки з Канади та Азії.

      Також у випуску:

      Кількість випадків коронавірусу по всій планеті перевалила за 3 мільйони.

      У Литві відсьогодні пом'якшують карантин, тамтешня влада дозволила відкритися музеям, вуличним кафе та перукарням.

      Заступник столичного мера Віталія Кличка Володимир Слончак вляпався у скандал. Напередодні пізно ввечері поліція затримала його за те, що накинувся зі стусанами на патрульного.

       

      Теги: авіація Коронавірус в Україні Новини Харкова Випуск новин
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