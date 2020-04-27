Випуск новин за 12:00: Спалах COVID-19 у психлікарні. 26 спецрейсів з евакуйованими українцями

У випуску новин за 27 квітня станом на 12:00 – на Харківщині через коронавірус закрили ціле село. Там спалах недуги зафіксували серед пацієнтів психлікарні. До України найближчими днями мають прилетіли 26 спецрейсів з евакуйованими українцями з різних куточків світу. Переважно – з європейських держав, але будуть також літаки з Канади та Азії.

Також у випуску: Кількість випадків коронавірусу по всій планеті перевалила за 3 мільйони. У Литві відсьогодні пом'якшують карантин, тамтешня влада дозволила відкритися музеям, вуличним кафе та перукарням. Заступник столичного мера Віталія Кличка Володимир Слончак вляпався у скандал. Напередодні пізно ввечері поліція затримала його за те, що накинувся зі стусанами на патрульного.