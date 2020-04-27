Випуск новин за 12:00: Спалах COVID-19 у психлікарні. 26 спецрейсів з евакуйованими українцями
У випуску новин за 27 квітня станом на 12:00 – на Харківщині через коронавірус закрили ціле село. Там спалах недуги зафіксували серед пацієнтів психлікарні. До України найближчими днями мають прилетіли 26 спецрейсів з евакуйованими українцями з різних куточків світу. Переважно – з європейських держав, але будуть також літаки з Канади та Азії.
Також у випуску:
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