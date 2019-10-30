Випуск новин за 12:00: Спалах гепатиту А. Пожежі в Беверлі Хіллз

У випуску новин за 30 жовтня станом на 12:00 – на Одещині на гепатит А захворіли четверо дітей з однієї школи Біляївського району. Тим часом, збільшилась кількість ушпиталених із таким діагнозом і у Чернігові, у лікарні – вже 20 хворих. Зірки Голівуду, світового спорту і навіть відомі політики змушені покидати свої домівки через масові пожежі у Каліфорнії. Стихія вже досягла району Беверлі Хіллз.

Також у випуску: Полк "Азов" – патріоти чи терористи? Весь світ намагається це з'ясувати вже майже 2 тижні. Розведення військ триває: наші бійці і бойовики утворюють буферну зону 2 на 2 кілометри. Посольства Ізраїлю припинили роботу по всьому світу, у тому числі і в Києві.