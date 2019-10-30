Випуск новин за 12:00: Спалах гепатиту А. Пожежі в Беверлі Хіллз
У випуску новин за 30 жовтня станом на 12:00 – на Одещині на гепатит А захворіли четверо дітей з однієї школи Біляївського району. Тим часом, збільшилась кількість ушпиталених із таким діагнозом і у Чернігові, у лікарні – вже 20 хворих. Зірки Голівуду, світового спорту і навіть відомі політики змушені покидати свої домівки через масові пожежі у Каліфорнії. Стихія вже досягла району Беверлі Хіллз.
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