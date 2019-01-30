Випуск новин за 12:00: Стан здоров'я політв'язня Гриба. Трагедія на Дніпропетровщині

У випуску новин за 20 січня станом на 12:00 – українська омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що бранцю Кремля Павлу Грибу потрібна негайна операція на серці. Проте батько Павла заявив, що його синові потрібне комплексне лікування всього організму. У Кам'янському, що на Дніпропетровщині, під час занять танцями померла 9-річна школярка. За даними медиків, дівчинка померла через тривалу хворобу.

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