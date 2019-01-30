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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Випуск новин за 12:00: Стан здоров'я політв'язня Гриба. Трагедія на Дніпропетровщині

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 січня станом на 12:00 – українська омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що бранцю Кремля Павлу Грибу потрібна негайна операція на серці. Проте батько Павла заявив, що його синові потрібне комплексне лікування всього організму. У Кам'янському, що на Дніпропетровщині, під час занять танцями померла 9-річна школярка. За даними медиків, дівчинка померла через тривалу хворобу.

      Також у випуску: 

      Митрополит Симеон, який перейшов до Православної церкви України, позиваються до суду на очільника УПЦ МП Онуфрія.

      П'ятеро робітників, які постраждали під час вибуху на заводі в Кам'янському досі перебувають в реанімації.

      У ДТП на Одещині зіткнулися маршрутка, вантажівка й легковий автомобіль: двоє осіб загинули, ще четверо – травмовані.

      Сергія Стерненка, який 29 січня розгорнув плакат "Хто замовив Катю Гандзюк?" перед Виставковим центром, викликали до суду.

      Теги: Випуск новин Українці в полоні РФ Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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