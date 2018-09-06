Випуск новин за 12:00: Стрілянина в Одесі. Стан постраждалих у авіакатастрофі в Києві

У випуску новин за 6 вересня станом на 12:00 – в Одесі стріляли у волонтера, члена координаційної ради Нацполіції в області Андрія Вагапова. Він вижив, але зазнав вогнепальних поранень обох ніг, тож його доправили до лікарні. Постраждалі у авіакатастрови на Трухановому острові знаходяться у важкому стані. Наразі вони перебувають на етапі обстеження для діагностування всіх забоїв та поранень.

Також у випуску: З'явилися деталі катастрофи вертольоту на Трухановому острові в Києві. У США чоловік на пікапі на швидкості влетів у будівлю американського телеканалу Fox News. А у Києві зафіксували найтеплішу осінню ніч за всю історію спостережень.