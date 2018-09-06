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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 12:00: Стрілянина в Одесі. Стан постраждалих у авіакатастрофі в Києві

Випуск новин 53 Читать новость на русском

У випуску новин за 6 вересня станом на 12:00 – в Одесі стріляли у волонтера, члена координаційної ради Нацполіції в області Андрія Вагапова. Він вижив, але зазнав вогнепальних поранень обох ніг, тож його доправили до лікарні. Постраждалі у авіакатастрови на Трухановому острові знаходяться у важкому стані. Наразі вони перебувають на етапі обстеження для діагностування всіх забоїв та поранень.

Також у випуску:

З'явилися деталі катастрофи вертольоту на Трухановому острові в Києві.

У США чоловік на пікапі на швидкості влетів у будівлю американського телеканалу Fox News.

А у Києві зафіксували найтеплішу осінню ніч за всю історію спостережень.

Теги: Випуск новин Новини Одеси Новини Києва Авіакатастрофа на Трухановому острові Жертви
Джерело: 24 канал
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