Випуск новин за 12:00: Стрілянина в Одесі. Стан постраждалих у авіакатастрофі в Києві
У випуску новин за 6 вересня станом на 12:00 – в Одесі стріляли у волонтера, члена координаційної ради Нацполіції в області Андрія Вагапова. Він вижив, але зазнав вогнепальних поранень обох ніг, тож його доправили до лікарні. Постраждалі у авіакатастрови на Трухановому острові знаходяться у важкому стані. Наразі вони перебувають на етапі обстеження для діагностування всіх забоїв та поранень.
Також у випуску:
З'явилися деталі катастрофи вертольоту на Трухановому острові в Києві.
У США чоловік на пікапі на швидкості влетів у будівлю американського телеканалу Fox News.
А у Києві зафіксували найтеплішу осінню ніч за всю історію спостережень.
Джерело: 24 канал
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