Випуск новин за 12:00: Суд над українськими моряками в РФ. Причина пожежі в Нотр-Дамі

У випуску новин за 17 квітня станом на 12:00 – у Москві в Лефортовському суді триває засідання, де мають продовжити арешт 24 українським військовополоненим морякам. Під оплески конвой завів українських полонених до зали російського суду. Найімовірніша причина виникнення пожежі в Нотр -Дам де Парі – коротке замикання. Правоохоронці наразі проводять розслідування.

Також у випуску: До будівлі суду, де обирають запобіжний захід екс-нардепу Крючкову, прийшли "тітушки" та люди з плакатами. Поблизу Одеси невідомі влаштували збройні розбірки просто біля поліцейського посту: двоє людей поранені. Представники ЗМІ та літератори стали переможцями найпрестижнішої Пулітцерівської премії.

Джерело: 24 канал