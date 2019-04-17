Випуск новин за 12:00: Суд над українськими моряками в РФ. Причина пожежі в Нотр-Дамі
У випуску новин за 17 квітня станом на 12:00 – у Москві в Лефортовському суді триває засідання, де мають продовжити арешт 24 українським військовополоненим морякам. Під оплески конвой завів українських полонених до зали російського суду. Найімовірніша причина виникнення пожежі в Нотр -Дам де Парі – коротке замикання. Правоохоронці наразі проводять розслідування.
Також у випуску:
До будівлі суду, де обирають запобіжний захід екс-нардепу Крючкову, прийшли "тітушки" та люди з плакатами.
Поблизу Одеси невідомі влаштували збройні розбірки просто біля поліцейського посту: двоє людей поранені.
Представники ЗМІ та літератори стали переможцями найпрестижнішої Пулітцерівської премії.
Джерело: 24 канал
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