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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
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      Випуск новин за 12:00: Суд над українськими моряками в РФ. Причина пожежі в Нотр-Дамі

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 квітня станом на 12:00 – у Москві в Лефортовському суді триває засідання, де мають продовжити арешт 24 українським військовополоненим морякам. Під оплески конвой завів українських полонених до зали російського суду. Найімовірніша причина виникнення пожежі в Нотр -Дам де Парі – коротке замикання. Правоохоронці наразі проводять розслідування.

      Також у випуску:

      До будівлі суду, де обирають запобіжний захід екс-нардепу Крючкову, прийшли "тітушки" та люди з плакатами.

      Поблизу Одеси невідомі влаштували збройні розбірки просто біля поліцейського посту: двоє людей поранені.

      Представники ЗМІ та літератори стали переможцями найпрестижнішої Пулітцерівської премії.

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      Теги: Випуск новин Пожежа в Нотр-Дамі Судді Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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