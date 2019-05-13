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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ДЕНЬ МАТЕРІ
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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ДЕНЬ МАТЕРІ

      Випуск новин за 12:00: Суд над Зеленським. Перший тур виборів у Литві

      Випуск новин 67 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 травня станом на 12:00 – сьогодні суд має прийняти рішення, чи карати штрафом Володимира Зеленського за те, що він показав свій заповнений бюлетень на камери. У Литві не змогли обрати нового президента у першому турі виборів: ніхто з кандидатів не набрав понад 50% голосів.

      Також у випуску: 

      Обстріли на передовій не вщухають: 12 травня проросійські бойовики 16 разів обстрілювали позиції українських військових.

      У М'янмі літак здійснив аварійне приземлення в міжнародному аеропорту Мандали тільки із заднім шасі.

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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Литва
      Джерело: 24 канал
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