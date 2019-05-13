Випуск новин за 12:00: Суд над Зеленським. Перший тур виборів у Литві

У випуску новин за 13 травня станом на 12:00 – сьогодні суд має прийняти рішення, чи карати штрафом Володимира Зеленського за те, що він показав свій заповнений бюлетень на камери. У Литві не змогли обрати нового президента у першому турі виборів: ніхто з кандидатів не набрав понад 50% голосів.

Також у випуску: Обстріли на передовій не вщухають: 12 травня проросійські бойовики 16 разів обстрілювали позиції українських військових. У М'янмі літак здійснив аварійне приземлення в міжнародному аеропорту Мандали тільки із заднім шасі. Чинний президент Петро Порошенко нагородив орденом "За заслуги" І ступеня скандального забудовника й екс-регіонала Ігоря Лисова. У Брюсселі міністри закордонних справ держав-членів ЄС та країн-партнерів збираються на дводенний саміт з нагоди 10-річчя ініціативи Східного партнерства.

Джерело: 24 канал