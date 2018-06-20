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Випуск новин за 12:00: Сутички у Харківській міській раді. Цивільний підірвався на міні

Випуск новин 18 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 червня станом на 12:00 – у Харківській міській раді розпорошили газ і підпалили димові шашки. На Луганщині на міні підірвався мирний житель, чоловіка з травмами ніг доправили до районної лікарні.

Також у випуску:

Депутати розглядають законопроект, який має наблизити нашу армію до стандартів НАТО.

На фронті за добу троє українських військових отримали поранення.

МВФ чекає від Києва зміни скандальної норми в законі про Антикорупційний суд.

Теги: Випуск новин Новини Луганська Новини Харкова Війна на Донбасі Зброя
Джерело: 24 канал
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