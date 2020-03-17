Випуск новин за 12:00: Суворий карантин в Україні. Відмова Чумака працювати з Венедіктовою
У випуску новин за 12:00 станом на 17 березня – українські міста переходять на суворий карантин, Рада ухвалила законопроєкт щодо протидії коронавірусу. Метро і міжміські сполученні закриваються. В. о. директора ДБР Ірина Венедіктова, яку парламенту пропонують призначити генпрокурором, озвучила свої першочергові плани на посаді. Віктор Чумак не захотів працювати з Венедіктовою в Офісі генпрокурора.
Також у випуску
Карантин в Україні: яка ситуація на вулицях Києва та Львова.
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Україна проситиме допомоги МВФ для подолання наслідки коронавірусу.
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