Випуск новин за 12:00: Табір, де отруїлись діти, знову працює. В'язень-утікач досі на волі

У випуску новин за 18 липня станом на 12:00 – у дитячий табір "Славутич", що на Київщині, заїхала нова зміна – понад 200 дітей. Тоді як три експертизи виявили у харчоблоці закладу стафілокок і кишкову паличку. Поліція упіймала двох утікачів із одеської колонії, пошуки третього тривають.

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