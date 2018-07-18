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Випуск новин за 12:00: Табір, де отруїлись діти, знову працює. В'язень-утікач досі на волі

Випуск новин 42 Читать новость на русском

У випуску новин за 18 липня станом на 12:00 – у дитячий табір "Славутич", що на Київщині, заїхала нова зміна – понад 200 дітей. Тоді як три експертизи виявили у харчоблоці закладу стафілокок і кишкову паличку. Поліція упіймала двох утікачів із одеської колонії, пошуки третього тривають.

Також у випуску:

Ситуація на фронті: один захисник загинув, двоє поранених.

До Запоріжжя сьогодні мають доправити тіло загиблого на турецькому курорті українця.

Чому бойкот ЧС-2018 не вдався.

Сенатори США бажають викликати на слухання перекладача Дональда Трампа.

84 людини у лікарні внаслідок отруєння у дитячому таборі на Донеччині.

Теги: Випуск новин Діти і неповнолітні отруєння Новини Одеси
Джерело: 24 канал
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