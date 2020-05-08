12:48
8 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

      Випуск новин за 12:00: Трампа щодня тестуватимуть на COVID-19. Роздача пива в Німеччині

      Випуск новин -

      У випуску новин за 8 травня станом на 12:00 –тепер американського президента Дональда Трампа, віце-президента Майка Пенса і деяких інших високопосадовців щодня тестуватимуть на COVID-19. У Німеччині одна з броварень вирішила роздати партію хмільного, яке не вдалося продати через карантин.

      Також у випуску на 24 каналі:

      Грузія таки відкликає свого посла Теймураза Шарашенідзе з України. Усе через призначення Михайла Саакашвілі очільником Виконавчого комітету реформ.

      На Житомирщині цими вихідними посилять карантинні заходи. Про це повідомили у облдержадміністрації.

      Сьогодні дощі по трохи відступатимуть і до України повернеться сонце. 

      Теги: Дональд Трамп Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      МВФ тримає українську владу на короткому повідку
      сьогодні , 12:00 МВФ тримає українську владу на короткому повідку
      Сергій Фурса
      5 фільмів про Другу світову, які перенесуть у трагічне минуле
      сьогодні , 11:30 5 фільмів про Другу світову, які перенесуть у трагічне минуле
      Юлія Михайлова
      Фондові ринки в умовах "коронакризи": як змінюються настрої інвесторів
      7 травня , 12:10 Фондові ринки в умовах "коронакризи": як змінюються настрої інвесторів