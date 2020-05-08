Випуск новин за 12:00: Трампа щодня тестуватимуть на COVID-19. Роздача пива в Німеччині

У випуску новин за 8 травня станом на 12:00 –тепер американського президента Дональда Трампа, віце-президента Майка Пенса і деяких інших високопосадовців щодня тестуватимуть на COVID-19. У Німеччині одна з броварень вирішила роздати партію хмільного, яке не вдалося продати через карантин.

Також у випуску на 24 каналі: Грузія таки відкликає свого посла Теймураза Шарашенідзе з України. Усе через призначення Михайла Саакашвілі очільником Виконавчого комітету реформ. На Житомирщині цими вихідними посилять карантинні заходи. Про це повідомили у облдержадміністрації. Сьогодні дощі по трохи відступатимуть і до України повернеться сонце.