Випуск новин за 12:00: Трампа щодня тестуватимуть на COVID-19. Роздача пива в Німеччині
У випуску новин за 8 травня станом на 12:00 –тепер американського президента Дональда Трампа, віце-президента Майка Пенса і деяких інших високопосадовців щодня тестуватимуть на COVID-19. У Німеччині одна з броварень вирішила роздати партію хмільного, яке не вдалося продати через карантин.
Також у випуску на 24 каналі:
Грузія таки відкликає свого посла Теймураза Шарашенідзе з України. Усе через призначення Михайла Саакашвілі очільником Виконавчого комітету реформ.
На Житомирщині цими вихідними посилять карантинні заходи. Про це повідомили у облдержадміністрації.
Сьогодні дощі по трохи відступатимуть і до України повернеться сонце.
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