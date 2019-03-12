Випуск новин за 12:00: ТСК для розслідування корупції в оборонці. Негода в Україні

У випуску новин за 12 березня станом на 12:00 – депутати відреагували на четверту серію розслідування журналістів про крадіжки в армії й запропонували скликати Тимчасову слідчу комісію, яка займається розслідування корупції в армії. Через негоду без світла залишаються півтори тисячі населених пунктів у Центральній і Західній Україні. Чернігівщина й Сумщина – наступні області, куди вирушив буревій.

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Рідні полонених моряків закликали ООН звільнити військовослужбовців морських сил.

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На Дніпропетровщині дитина випала з вікна, хлопчик – у комі.