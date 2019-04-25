Випуск новин за 12:00: Ухвалення закону про державну мову. Черговий вибух у Шрі-Ланці
У випуску новин за 25 квітня станом на 12:00 – Верховна Рада ухвалила закон про українську мову. За таке рішення проголосували 278 депутатів. У Шрі-Ланці, в містечку Пугоба, пролунав новий вибух. Наразі інформації про постраждалих немає, правоохоронці вже розслідують інцидент.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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