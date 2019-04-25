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      Випуск новин за 12:00: Ухвалення закону про державну мову. Черговий вибух у Шрі-Ланці

      Випуск новин 56 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 квітня станом на 12:00 – Верховна Рада ухвалила закон про українську мову. За таке рішення проголосували 278 депутатів. У Шрі-Ланці, в містечку Пугоба, пролунав новий вибух. Наразі інформації про постраждалих немає, правоохоронці вже розслідують інцидент.

      Також у випуску:

      Указ Кремля про видачу російських паспортів жителям окупованої частини Донбасу обурив світ.

      Рада Безпеки ООН збирається на екстрене засідання за участю України та Росії.

      На Рівненщині лісники продовжують ліквідовувати наслідки пожежі у заповіднику.

      blog_ava
      Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською
      сьогодні
      66268
      Теги: мовне питання Законодавство Випуск новин Серія терактів на Шрі-Ланці
      Джерело: 24 канал
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