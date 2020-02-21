Випуск новин за 12:00: Умови проживання в Нових Санжарах. Дзвінок Зеленського українці з Уханя

У випуску новин за 21 лютого станом на 12:00 – евакуйовані з Китаю українці показали в соцмережах, у яких умовах вони житимуть протягом двох тижнів. Відео своєї кімнати в Інстаграмі опублікувала Олександра Волкова. Володимир Зеленський зателефонував українці, яку не випустили з Уханя через собаку. Він пообіцяв повернути дівчину додому.

Також у випуску: 10 людей постраждали під час сутичок у Нових Санжарах. У Верховній Раді заслухали проміжний звіт Кабінету Міністрів про попередні п'ять місяців роботи. Волейбольна команда з міста Глухова Сумської області взяла участь у турнірі в Росії.