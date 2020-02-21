Випуск новин за 12:00: Умови проживання в Нових Санжарах. Дзвінок Зеленського українці з Уханя
У випуску новин за 21 лютого станом на 12:00 – евакуйовані з Китаю українці показали в соцмережах, у яких умовах вони житимуть протягом двох тижнів. Відео своєї кімнати в Інстаграмі опублікувала Олександра Волкова. Володимир Зеленський зателефонував українці, яку не випустили з Уханя через собаку. Він пообіцяв повернути дівчину додому.
Також у випуску:
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