Випуск новин за 12:00: В Україні стартувало ЗНО. Антикорупційний суд на порядку денному

У випуску новин за 22 травня станом на 12:00 – в Україні стартувало ЗНО, розпочали тестування з математики. У потенційних вступників є всього 3 години, і за цей час потрібно вирішити 33 завдання. Депутати візьмуться за Антикорупційний суд у другому читанні. Закон, який викликав масу суперечок, внесли до порядку денного парламенту на другу половину дня.

Також у випуску: У Борисполі від сурогатного алкоголю померло 6 людей. Російські діячі культури закликають звільнити Олега Сенцова. Політв'язень Микола Карпюк закликав українців не їхати на ЧС – 2018 у Росію.