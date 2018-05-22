Випуск новин за 12:00: В Україні стартувало ЗНО. Антикорупційний суд на порядку денному
У випуску новин за 22 травня станом на 12:00 – в Україні стартувало ЗНО, розпочали тестування з математики. У потенційних вступників є всього 3 години, і за цей час потрібно вирішити 33 завдання. Депутати візьмуться за Антикорупційний суд у другому читанні. Закон, який викликав масу суперечок, внесли до порядку денного парламенту на другу половину дня.
Також у випуску:
У Борисполі від сурогатного алкоголю померло 6 людей.
Російські діячі культури закликають звільнити Олега Сенцова.
Політв'язень Микола Карпюк закликав українців не їхати на ЧС – 2018 у Росію.
Джерело: 24 Канал
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