Випуск новин за 12:00: Велике провалля у Києві. Послаблення карантину у Данії

У випуску новин за 17 квітня станом на 12:00 – масштабне подвійне провалля трапилось на вулиці Вадима Гетьмана у Києві. Приблизно о 9:00 посеред дороги у асфальті з'явилися 2 величезні прірви. Через це рух довелося перекрити. Данія послаблює карантин – з 20 квітня там дозволять відкрити перукарні, салони краси та автошколи.

Також у випуску: Киянам радять не виходити на вулицю та не відчиняти вікна, адже місто охопив щільний смог. Відомий британський вуличний художник почав працювати вдома. У китайському місті Ухань, звідки COVID-19 почав ширитися світом, перерахували кількість жертв недуги.