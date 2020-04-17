Випуск новин за 12:00: Велике провалля у Києві. Послаблення карантину у Данії
У випуску новин за 17 квітня станом на 12:00 – масштабне подвійне провалля трапилось на вулиці Вадима Гетьмана у Києві. Приблизно о 9:00 посеред дороги у асфальті з'явилися 2 величезні прірви. Через це рух довелося перекрити. Данія послаблює карантин – з 20 квітня там дозволять відкрити перукарні, салони краси та автошколи.
Також у випуску:
Киянам радять не виходити на вулицю та не відчиняти вікна, адже місто охопив щільний смог.
Відомий британський вуличний художник почав працювати вдома.
У китайському місті Ухань, звідки COVID-19 почав ширитися світом, перерахували кількість жертв недуги.
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