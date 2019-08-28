Випуск новин за 12:00: Вибух газу у Дрогобичі. Дні пам'яті Іловайської трагедії
У випуску новин за 28 серпян станом на 12:00 – потужний вибух газу у Дрогобичі зруйнував частину 4-поверхового будинку. Наразі врятували 6 осіб, з яких 4 дитини. Кількість загиблих від вибуху зросла до двох осіб. Під завалами можуть бути ще люди. Україна відзначає дні пам'яті за загиблими в Іловайські трагедії.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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