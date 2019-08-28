14:30
28 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХ У ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секретна місія робота Феді. Російська пошта міняє формат
      Вєсті Кремля
      21:46, 27 серпня
      Вєсті. UA: Дубінського вчать толерантності. Як Медведчук святкував День Незалежності
      Вєсті.UA
      21:05, 27 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВИБУХ У ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

      Випуск новин за 12:00: Вибух газу у Дрогобичі. Дні пам'яті Іловайської трагедії

      Випуск новин 50 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 серпян станом на 12:00 – потужний вибух газу у Дрогобичі зруйнував частину 4-поверхового будинку. Наразі врятували 6 осіб, з яких 4 дитини. Кількість загиблих від вибуху зросла до двох осіб. Під завалами можуть бути ще люди. Україна відзначає дні пам'яті за загиблими в Іловайські трагедії.

      Також у випуску:

      Останні приготування перед стартом роботи ВРУ.

      В Бангладеш більше не вимагають інформації про незайманість в нареченої.

      Зеленський збирає "Слугу народу" на закрите засідання.

      blog_ava
      Успіння Пресвятої Богородиці: чого не можна робити
      сьогодні
      13006
      Теги: Випуск новин Вибух у Дрогобичі Іловайська трагедія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Приватизація квартири в 2019 році: документи, умови, поради і важливі нюанси
      сьогодні , 13:31 Приватизація квартири в 2019 році: документи, умови, поради і важливі нюанси
      179
      Що відомо про Вишинського: антиукраїнські статті, російські нагороди та звернення до Путіна
      сьогодні , 13:01 Що відомо про Вишинського: антиукраїнські статті, російські нагороди та звернення до Путіна
      668
      Какой путь выберет новая Верховная Рада, или Возможности изменить Украину больше не будет
      сьогодні , 12:30 Какой путь выберет новая Верховная Рада, или Возможности изменить Украину больше не будет
      Блог Соцмережі 414
      "Хороші хлопці": дорослий фільм про дітей
      сьогодні , 11:00 "Хороші хлопці": дорослий фільм про дітей
      Юлія Ліпенцева 301
      Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України
      сьогодні , 08:46 Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України
      11533
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук