Випуск новин за 12:00: Вибух гранати в Одесі. Зеленський на відпочинку

У випуску новин за 26 квітня станом на 12:00 – у багатоповерхівці на Одещині вибухнула граната Ф-1. Від вибуху постраждав власник квартири. Він був у стані алкогольного сп'яніння, з травмами його госпіталізували. Новообраний президент Володимир Зеленський полетів до Туреччини на кілька днів. Мовляв, відвозить дітей на фестиваль. Він розповів, що це перші вихідні за 4 місяці.

Також у випуску: На шахті на окупованій Луганщині стався вибух: 2 гірників загинули, ще 15 лишаються під завалами. Солдат-строковик поділився рецептом домашньої паски. У Прип'яті влаштували акцію пам'яті та відтворили події 33-річної давності.

Джерело: 24 канал