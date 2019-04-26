Випуск новин за 12:00: Вибух гранати в Одесі. Зеленський на відпочинку
У випуску новин за 26 квітня станом на 12:00 – у багатоповерхівці на Одещині вибухнула граната Ф-1. Від вибуху постраждав власник квартири. Він був у стані алкогольного сп'яніння, з травмами його госпіталізували. Новообраний президент Володимир Зеленський полетів до Туреччини на кілька днів. Мовляв, відвозить дітей на фестиваль. Він розповів, що це перші вихідні за 4 місяці.
Також у випуску:
На шахті на окупованій Луганщині стався вибух: 2 гірників загинули, ще 15 лишаються під завалами.
Солдат-строковик поділився рецептом домашньої паски.
У Прип'яті влаштували акцію пам'яті та відтворили події 33-річної давності.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі