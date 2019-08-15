12:48
15 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Церква-піраміда у Росії. Як Кремль захищає своїх вчених
      Вєсті Кремля
      21:42, 14 серпня
      Вєсті.UA: Гройсман образився на Зеленського. Музичне повернення Повалій
      Вєсті.UA
      19:15, 14 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ

      Випуск новин за 12:00: Вибух маршрутки у Києві. Екстрена посадка літака у Підмосков'ї

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 серпня станом на 12:00 – у Києві поблизу метро "Лісова" вибухнула і згоріла маршрутка. Пасажирів всередині не було, а водій встиг вискочити з салону. Літак, який прямував з Москви до анексованого Криму, здійснив екстрену посадку на кукурудзяне поле. За даними російських ЗМІ, у двигун літака потрапила зграя птахів.

      Також у випуску:

      У МОН оголосили, що на навчання пускатимуть лише тих дітей, які матимуть довідку про вакцинацію.

      Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ втратили безпілотник над окупованим Донбасом.

      На Буковині, Чернігівщині, Львівщині, Тернопільщині та Волині ліквідують наслідки негоди.

      blog_ava
      Скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні
      сьогодні
      7814
      Теги: Випуск новин Новини Києва Аварія літака у Підмосков’ї
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Задержание Юрия Грымчака: подробности и значение дела
      сьогодні , 12:00 Задержание Юрия Грымчака: подробности и значение дела
      Юрій Бутусов 635
      Скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні
      сьогодні , 10:50 Скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні
      Світлана Попова 7813
      Затриманий Юрій Гримчак: що відомо про його квартиру, де пройшов обшук
      сьогодні , 10:22 Затриманий Юрій Гримчак: що відомо про його квартиру, де пройшов обшук
      2438
      Смертельна диво-зброя Путіна, – Der Spiegel
      сьогодні , 10:01 Смертельна диво-зброя Путіна, – Der Spiegel
      Світові Медіа 3644
      Зараз Україна стрімко втрачає найцінніше...
      сьогодні , 08:40 Зараз Україна стрімко втрачає найцінніше...
      3475
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук