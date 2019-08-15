Випуск новин за 12:00: Вибух маршрутки у Києві. Екстрена посадка літака у Підмосков'ї

У випуску новин за 15 серпня станом на 12:00 – у Києві поблизу метро "Лісова" вибухнула і згоріла маршрутка. Пасажирів всередині не було, а водій встиг вискочити з салону. Літак, який прямував з Москви до анексованого Криму, здійснив екстрену посадку на кукурудзяне поле. За даними російських ЗМІ, у двигун літака потрапила зграя птахів.

Також у випуску: У МОН оголосили, що на навчання пускатимуть лише тих дітей, які матимуть довідку про вакцинацію. Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ втратили безпілотник над окупованим Донбасом. На Буковині, Чернігівщині, Львівщині, Тернопільщині та Волині ліквідують наслідки негоди.

Джерело: 24 канал