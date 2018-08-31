Випуск новин за 12:00: Вибух на заводі у Росії. Кислотні викиди в Криму

У випуску новин за 31 серпня станом на 12:00 – на оборонному у приміщенні утилізації мін заводу імені Свердлова у Нижньому Новгороді, Росія, внаслідок вибуху загинуло троє людей, стільки ж перебувають під завалами. Завод "Кримський Титан" поблизу Армянська у Криму труїть населення та знищує природу кислотними викидами.

Також у випуску: Попри домовленість припинити обстріли, проросійські бойовики минулої доби 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, хоча інтенсивність обстрілів значно зменшилась. Акція під посольством РФ щодо затриманих і зниклих кримських татар. У Дніпрі молоді хлопець та дівчина стрибнули з вікна апартаментів ТРЦ, навколо тіл знайшли розсипані пелюстки троянд.