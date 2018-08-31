Випуск новин за 12:00: Вибух на заводі у Росії. Кислотні викиди в Криму
У випуску новин за 31 серпня станом на 12:00 – на оборонному у приміщенні утилізації мін заводу імені Свердлова у Нижньому Новгороді, Росія, внаслідок вибуху загинуло троє людей, стільки ж перебувають під завалами. Завод "Кримський Титан" поблизу Армянська у Криму труїть населення та знищує природу кислотними викидами.
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Джерело: 24 канал
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