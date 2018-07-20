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Випуск новин за 12:00: Вибух у Києві. Ситуація на фронті

Випуск новин 11 Читать новость на русском

Випуск новин за 20 липня станом на 12:00 – У Києві підірвали дві автівки, які належали одній родині. Вибухи пролунали зранку на вулиці Борщагівській, неподалік станції метро "Політехнічний інститут". Вночі окупанти двічі відкривали вогонь, один віськовослужбовець поранений. В ОБСЄ зафіксували, що ворог стягує озброєння під окупований Луганськ.

Також у випуску: 

Зранку поліція затримала третього втікача з Одеської колонії.

Путін запропонував Трампу провести ще один референдум на Донбасі.

20 липня в центрі Києва пройде акція вшанування пам'яті журналіста Павла Шеремета.

Теги: Новини Києва Україна – Росія Випуск новин Вибух Війна на Донбасі ОБСЄ
Джерело: 24 канал
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