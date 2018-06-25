Випуск новин за 12:00: Вибух в центрі Одеси. Вибори у Туреччині

У випуску новин за 25 червня станом на 12:00 – у центрі Одеси пізно ввечері 24 червня підірвали автомобіль, постраждалим виявився директор місцевої охоронної фірми "Самсон" Андрій Бабенко. Президент Туреччини Реджеп Ердоган знову переміг на виборах.

Також у випуску: На Донбасі один український захисник загинув, четверо отримали поранення. Майже третина житлових будинків Києва відключена від гарячої води на невизначений термін. Олег Сенцов голодує вже 43 день, а у ЄС тим часом хочуть офіційно просити Путіна про помилування режисера.