Випуск новин за 12:00: Вибух в центрі Одеси. Вибори у Туреччині

Випуск новин за 12:00: Вибух в центрі Одеси. Вибори у ТуреччиніВипуск новин 33 Читать новость на русском
У випуску новин за 25 червня станом на 12:00 – у центрі Одеси пізно ввечері 24 червня підірвали автомобіль, постраждалим виявився директор місцевої охоронної фірми "Самсон" Андрій Бабенко. Президент Туреччини Реджеп Ердоган знову переміг на виборах.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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