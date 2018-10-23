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      Випуск новин за 12:00: Відновлення навчання у коледжі в Керчі. Верховна Зрада на мапі Google

      Випуск новин 79 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 жовтня станом на 12:00 – сьогодні у Керчі до коледжу, де стався масовий розстріл, студенти повернулися на навчання. На картах Google з'явилася нова назва українського будинку парламенту. Невідомі вирішили, що краще законодавчий орган назвати Верховною Зрадою.

      Також у випуску:

      У Києві неподалік Олександрівської лікарні евакуатор протаранив кілька авто. Відомо, що понівечило близько 20 машин.

      Минулої доби бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених.

      Останнє слово президента-втікача Віктора Януковича відклали. 

      Україна отримала третю золоту медаль на Іграх нескорених. 

      Теги: Новини Криму Випуск новин Верховна Рада Теракт в коледжі у Керчі
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 23 жовтня
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