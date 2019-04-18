13:51
18 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Балерина Волочкова захистила Путіна. Дивний російський робот
      Вєсті Кремля
      22:59, 17 квітня
      Вєсті.UA: Порошенко та Зеленський розлютили Ляшка. Президент ступив на пекельну землю
      Вєсті.UA
      21:26, 17 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 12:00: Відпрацювання аліментів. Самогубство екс-президента Перу

      Випуск новин 51 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 квітня станом на 12:00 – в Україні більше року діє закон під назвою "Чужих дітей не буває", який значно ускладнив життя неплатникам аліментів. З того часу недобросовісні батьки повернули своїм дітям майже п'ять мільярдів гривень. У Перу колишній президент Алан Гарсія пустив собі кулю в голову, коли по нього прийшли поліцейські зі звинуваченнями в корупції.

      Також у випуску:

      В Росії українським морякам продовжили арешт ще на три місяці.

      Експерти порахували кількість витрат кандидатів у президенти на виборчу кампанію у другому турі.

      Один український військовий поранений на передовій. 

      blog_ava
      7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
      сьогодні
      17957
      Теги: Перу Випуск новин Самогубство
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Судова та антикорупційна реформи: що має зробити президент України після обрання
      сьогодні , 13:30 Судова та антикорупційна реформи: що має зробити президент України після обрання
      Віталій Шабунін 82
      Давайте жити як нація, а не як натовп
      сьогодні , 13:26 Давайте жити як нація, а не як натовп
      Артем Овдієнко 297
      Тенденції 2019 року в облаштуванні саду
      17 квітня , 09:00 Тенденції 2019 року в облаштуванні саду
      1171
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      сьогодні , 12:29 Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      Юлія Гілей 48777
      Дебати Порошенка і Зеленського: чому все так складно і які шанси на побачення?
      сьогодні , 12:00 Дебати Порошенка і Зеленського: чому все так складно і які шанси на побачення?
      Анастасія Кримова 929
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин 15 травня станом на 21:00
       15 травня 2016 , 23:03
      Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
       28 березня 2018 , 21:13
      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині
       15 квітня , 15:28
      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
       28 лютого , 14:30
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук