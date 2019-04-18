Випуск новин за 12:00: Відпрацювання аліментів. Самогубство екс-президента Перу

У випуску новин за 18 квітня станом на 12:00 – в Україні більше року діє закон під назвою "Чужих дітей не буває", який значно ускладнив життя неплатникам аліментів. З того часу недобросовісні батьки повернули своїм дітям майже п'ять мільярдів гривень. У Перу колишній президент Алан Гарсія пустив собі кулю в голову, коли по нього прийшли поліцейські зі звинуваченнями в корупції.

Також у випуску: В Росії українським морякам продовжили арешт ще на три місяці. Експерти порахували кількість витрат кандидатів у президенти на виборчу кампанію у другому турі. Один український військовий поранений на передовій.

Джерело: 24 канал