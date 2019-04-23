13:24
23 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зробить риболовлю платною. Навіщо Маск заговорив російською
      Вєсті Кремля
      23:23, 22 квітня
      Вєсті.UA: Кого підтримує Ляшко. Вітаннячка з Ростову
      Вєсті.UA
      20:50, 22 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Випуск новин за 12:00: Відставки очільників міських ОДА. Підрахунок виборчих голосів

      Випуск новин 40 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 квітня станом на 12:00 – у відставку подав голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Напередодні це вже зробили голова Львівської ОДА Олег Синютка та очільник Миколаєвської ОДА Олексій Савченко. Центральна виборча комісія вже порахувала 99,90% електронних протоколів голосування українців у другому турі виборців.

      Також у випуску:

      Ситуація на фронті: один український військовий загинув та троє отримали поранення.

      Кримські татари будуть у конструктивній опозиції до майбутнього президента Зеленського.

      Кількість жертв серії терактів на Шрі-Ланці збільшилася до 310.

      blog_ava
      Москаль подав у відставку з посади голови Закарпаття
      сьогодні
      5799
      Теги: Президентські вибори 2019 Випуск новин Новини Львова Новини Миколаєва Новини Закарпаття ЦВК
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Судді, які ухвалили рішення по "Приватбанку", працюють на оточення Порошенка
      сьогодні , 13:00 Судді, які ухвалили рішення по "Приватбанку", працюють на оточення Порошенка
      Сергій Лещенко 397
      Зеленский может повторить путь Порошенко
      сьогодні , 12:00 Зеленский может повторить путь Порошенко
      Юрій Бутусов 1684
      Як отримати туристичну візу у Великобританію самостійно: інструкція та поради
      сьогодні , 10:00 Як отримати туристичну візу у Великобританію самостійно: інструкція та поради
      Анастасія Манюхіна 319
      Люди приходят и уходят, а Украина остается
      сьогодні , 08:40 Люди приходят и уходят, а Украина остается
      Ян Валетов 1054
      Тест-драйв Lexus UX 250h: емоційний драйв
      22 квітня , 12:00 Тест-драйв Lexus UX 250h: емоційний драйв
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
       28 березня 2018 , 21:13
      Підсумковий випуск новин 15 травня станом на 21:00
       15 травня 2016 , 23:03
      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині
       15 квітня , 15:28
      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
       28 лютого , 14:30
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук