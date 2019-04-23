Випуск новин за 12:00: Відставки очільників міських ОДА. Підрахунок виборчих голосів

У випуску новин за 23 квітня станом на 12:00 – у відставку подав голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Напередодні це вже зробили голова Львівської ОДА Олег Синютка та очільник Миколаєвської ОДА Олексій Савченко. Центральна виборча комісія вже порахувала 99,90% електронних протоколів голосування українців у другому турі виборців.

Також у випуску: Ситуація на фронті: один український військовий загинув та троє отримали поранення. Кримські татари будуть у конструктивній опозиції до майбутнього президента Зеленського. Кількість жертв серії терактів на Шрі-Ланці збільшилася до 310.

Джерело: 24 канал