Випуск новин за 12:00: Викриття СБУ плану РФ зірвати українські вибори. Арешти у Криму

У випуску новин за 29 березня станом на 12:00 – зірвати вибори під виглядом націоналістичних військових формувань – таке завдання в Росії поставили екстремістам, об'єднання яких СБУ викрила напередодні. У Криму затримали Таіра Ібрагімова, який брав участь у флешмобі на підтримку арештованих кримських татар.

Також у випуску: На заправці у Кропивницькому встановили причину вибуху – порушення правил безпеки. У Вашингтоні вимагають звільнити затриманих кримських татар. У Дніпрі вранці сталося одразу дві ДТП за участі маршруток на одній вулиці.

Джерело: 24 канал