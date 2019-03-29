Випуск новин за 12:00: Викриття СБУ плану РФ зірвати українські вибори. Арешти у Криму
У випуску новин за 29 березня станом на 12:00 – зірвати вибори під виглядом націоналістичних військових формувань – таке завдання в Росії поставили екстремістам, об'єднання яких СБУ викрила напередодні. У Криму затримали Таіра Ібрагімова, який брав участь у флешмобі на підтримку арештованих кримських татар.
Також у випуску:
На заправці у Кропивницькому встановили причину вибуху – порушення правил безпеки.
У Вашингтоні вимагають звільнити затриманих кримських татар.
У Дніпрі вранці сталося одразу дві ДТП за участі маршруток на одній вулиці.
Джерело: 24 канал
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