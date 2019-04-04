Випуск новин за 12:00: Вирок РФ для Дудки та Бессараба. Відтермінування Brexit
У випуску новин за 4 березня станом на 12:00 – в окупованому Севастополі "суд" оголосив вирок політв'язням Володимиру Дудці та Олексію Бессарабову, що проходять за справою так званих "українських диверсантів". Нижня палата британського парламенту проголосувала за законопроект, який зобов'язує уряд попросити у Євросоюзу знову відтермінувати Brexit.
Також у випуску:
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