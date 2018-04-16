Випуск новин за 12:00: Виведення військ із Сирії. Новини з фронту
У випуску новин за 16 квітня станом на 12:00 – у Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп хоче якнайшвидше вивести війська із Сирії. Проросійські бойовики 59 разів обстріляли позиції ЗСУ, двоє бійців дістали поранення.
Також у випуску:
Проросійські бойовики передали Україні тіло загиблого українського командира взводу 24-ої бригади Володимира Майбороди.
У Києві пізно ввечері сталася кривава бійка.
На кордоні України із Словаччиною та Польщею утворилися кілометрові затори.
Джерело: 24 Канал
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