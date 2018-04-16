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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: Виведення військ із Сирії. Новини з фронту

Випуск новин 94 Читать новость на русском

У випуску новин за 16 квітня станом на 12:00 – у Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп хоче якнайшвидше вивести війська із Сирії. Проросійські бойовики 59 разів обстріляли позиції ЗСУ, двоє бійців дістали поранення.

Також у випуску:

Проросійські бойовики передали Україні тіло загиблого українського командира взводу 24-ої бригади Володимира Майбороди.

У Києві пізно ввечері сталася кривава бійка.

На кордоні України із Словаччиною та Польщею утворилися кілометрові затори.

Теги: Війна на Донбасі Новини США Війна у Сирії Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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