Випуск новин за 12:00: Військові навчання на Львівщині. Надзвичайний стан у Лівії

У випуску новин за 3 вересня станом на 12:00 – на Львівщині стартували масштабні військові навчання, участь у яких беруть Сполучені Штати, Канада, Туреччина, Польща та Німеччина. У столиці Лівії Триполі оголосили надзвичайний стан. Із місцевої в'язниці втекли понад чотири сотні ув'язнених. Вони здійняли заколот та силою змусили охоронців випустити їх на волю.

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