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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Випуск новин за 12:00: Військові навчання на Львівщині. Надзвичайний стан у Лівії

Випуск новин 68 Читать новость на русском

У випуску новин за 3 вересня станом на 12:00 – на Львівщині стартували масштабні військові навчання, участь у яких беруть Сполучені Штати, Канада, Туреччина, Польща та Німеччина. У столиці Лівії Триполі оголосили надзвичайний стан. Із місцевої в'язниці втекли понад чотири сотні ув'язнених. Вони здійняли заколот та силою змусили охоронців випустити їх на волю.

Також у випуску:

Сьогодні депутати вперше після канікул зібрались на засідання погоджувальної ради.

В Україні офіційно стартував новий навчальний рік.

На Донбасі так зване "шкільне перемир'я" так і не настало. 16 прицільних обстрілів бойовики здійснили по позиціях українських сил минулої доби.

У США завершилась церемонія поховання сенатора Джона Маккейна.

Вперше в історії українського кінематографа наш фільм здобув перемогу на одному з найпрестижніших фестивалів кіно у світі – Венеційському.

У Ріо-де-Жанейро згорів найстаріший історичний музей країни. Національний музей Бразилії мав 200 років і назбирав за століття понад 20 мільйонів експонатів. Всі вони тепер знищені. 

 

 

Теги: Новини Львова Випуск новин Лівія
Джерело: 24 канал
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