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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Випуск новин за 12:00: Військовий кинув гранату в натовп. Напад на Анан'єва

Випуск новин 32 Читать новость на русском

У випуску новин за 21 травня станом на 12:00 – на Івано-Франківщині військовий кинув у натовп гранату, в результаті 9 осіб отримали травми різного ступеня важкості. Днями у спальному районі столиці, у вечірню пору, напали на ветерана-десантника Валерія Анан'єва. Наразі сам Валерій вже в порядку.

Також у випуску:

У США чоловік на автомобілі в'їхав у ресторан, дві людини загинули, серед них – донька водія.

На Київщині не розминулися два однакових мікроавтобуси "Рено Канго", через ДТП утворився затор на дорозі.

Українські диверсанти підірвали міст через залізничні колії біля села Іванівка на Луганщині, який з'єднував окуповані Луганськ і Красний Луч.

Теги: Новини Києва Зброя Випуск новин Новини Івано-Франківська Жертви
Джерело: 24 Канал
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