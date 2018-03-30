Випуск новин за 12:00: Візи до США. Легалізація самобудів
У випуску новин за 30 березня станом на 12:00 – Державний департамент США хоче отримувати інформацію про імена користувачів у соціальних мережах від усіх прохачів американської візи. Держава дає можливість українцям узаконити самобуди за спрощеною процедурою, не сплачуючи штрафів.
Також у випуску:
Нацполіція викрила у Дніпрі банду наркодилерів з мільйонними оборотами.
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У шести районах столиці відімкнуть воду.
Увечері 29 березня у Харкові сталася стрілянина, є загиблий.
Джерело: 24 Канал
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