Випуск новин за 12:00: Візи до США. Легалізація самобудів

У випуску новин за 30 березня станом на 12:00 – Державний департамент США хоче отримувати інформацію про імена користувачів у соціальних мережах від усіх прохачів американської візи. Держава дає можливість українцям узаконити самобуди за спрощеною процедурою, не сплачуючи штрафів.

Також у випуску: Нацполіція викрила у Дніпрі банду наркодилерів з мільйонними оборотами. В українських ТРЦ розпочали перевірку протипожежних систем. У шести районах столиці відімкнуть воду. Увечері 29 березня у Харкові сталася стрілянина, є загиблий.