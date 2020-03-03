Випуск новин за 12:00: Заборона ввозити тварин з Китаю. Коронавірус в Україні.
У випуску новин за 3 березня станом на 12:00 – у Держслужбі з питань безпеки харчових продуктів повідомили, що в Україну тимчасово заборонили ввозити домашні тварини з Китаю. У Чернівцях виявили перший випадок коронавірусу SARS-CoV-2 або 2019-nCov, який викликає захворювання Covid 2019.
Також у випуску:
Військове протистояння у Сирії триває – армія режиму Башара Асада за підтримки Росії пішла у наступ на сході провінції Ідліб.
У дитячому притулку Одеси працівники жорстоко поводилися зі своїми вихованцями. Двом вихователям вже оголосили про підозру.
Бойовики все частіше застосовують важке озброєння на передовій. Напередодні з артилерії калібру 152 міліметри та мінометів гатили по околицях Красногорівки.