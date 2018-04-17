Випуск новин за 12:00: Загострення на фронті. Мітинг у Єревані
У випуску новин за 17 квітня станом на 12:00 – проросійські бойовики обстрілюють Світлодарську дугу та Зайцеве, минулої доби загинув один український воїн. У Єревані тривають масові протести проти призначення на посаду прем'єра Вірменії екс-президента Сержа Саргсяна. Проти мітингувальників застосували шумові гранати і сльозогінний газ.
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Джерело: 24 Канал
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