Випуск новин за 12:00: Загострення у Сирії. Авіакатастрофа у Хабаровську
У випуску новин за 11 квітня станом на 12:00 – Росія та Сполучені Штати почали стягувати до Сирії війська. У російському Хабаровську розбився вертоліт МІ-8, шестеро людей загинуло.
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Джерело: 24 Канал
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