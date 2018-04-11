Випуск новин за 12:00: Загострення у Сирії. Авіакатастрофа у Хабаровську

У випуску новин за 11 квітня станом на 12:00 – Росія та Сполучені Штати почали стягувати до Сирії війська. У російському Хабаровську розбився вертоліт МІ-8, шестеро людей загинуло.

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