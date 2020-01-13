Випуск новин за 12:00: Заклики до Ірану щодо ядерної угоди. Аномальний холод в Афганістані

У випуску новин за 13 січня станом на 12:00 – Ангела Меркель, Емануель Макрон та Борис Джонсон опублікували спільний документ, у якому просять Іран повернутися до ядерної угоди 2015 року. В Афганістані від аномального холоду загинули 24 людини. Через сильні снігопади ще на початку січня закрили головні дороги країни, зокрема, трасу Кабул–Кандагар і тунель Саланг.

Також у випуску: На Дніпропетровщині рятувальники витягли з водойми автомобіль "Тойота Ланд Крузер". Усі, хто перебував у машині, загинули. Російські найманці застосували заборонене Мінськими угодами озброєння на передовій: загалом випустили 26 мін. В Австралії організували "Операцію скелястого кенгуру" – доставку їжі для диких тварин, які постраждали від лісових пожеж. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що літак Міноборони повернеться з Тегерана тільки з тілами усіх 11 українців, які загинули в авіакатастрофі.