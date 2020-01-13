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      Випуск новин за 12:00: Заклики до Ірану щодо ядерної угоди. Аномальний холод в Афганістані

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 січня станом на 12:00 – Ангела Меркель, Емануель Макрон та Борис Джонсон опублікували спільний документ, у якому просять Іран повернутися до ядерної угоди 2015 року. В Афганістані від аномального холоду загинули 24 людини. Через сильні снігопади ще на початку січня закрили головні дороги країни, зокрема, трасу Кабул–Кандагар і тунель Саланг.

      Також у випуску: 

      На Дніпропетровщині рятувальники витягли з водойми автомобіль "Тойота Ланд Крузер". Усі, хто перебував у машині, загинули.

      Російські найманці застосували заборонене Мінськими угодами озброєння на передовій: загалом випустили 26 мін.

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      Теги: Іран Випуск новин Ядерна безпека Афганістан Погода
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