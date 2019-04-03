Випуск новин за 12:00: Закон про неповагу до влади у РФ. Сакури в Японії
У випуску новин за 3 березня станом на 12:00 – у Росії генпрокуратура вперше застосувала новий закон про неповагу до влади. У немилість потрапили ЗМІ, які мали сміливість написати про графіті на будівлі поліції в Ярославлі. Японія вкрилась цвітом казкових сакури. Вишневі дерева зацвіли по всій країні і пригальмували життя її мешканців.
Також у випуску:
ЦВК порахувала 99,92% виборчих бюлетенів.
Ворожа міна вбила кулеметницю Яну Червону і військового Олександра Милютіна.
У НАТО готуються захищати українські кораблі в Чорному та Азовському морях.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі