Випуск новин за 12:00: Закон про реінтеграцію Донбасу. Ситуація в зоні АТО
Випуск новин 13:23, сьогодні 121 Читать новость на русском
У випуску новин за 16 січня станом на 12:00 – депутати після повернень з канікул одразу взялися за закон про реінтеграцію Донбасу, котрий збиралися ухвалити ще минулого року. На Луганському напрямку під ворожим вогнем опинилися захисники Зайцевого, але, на щастя, обійшлося без жертв.
Також у випуску:
4 роки тому під час Революції Гідності парламент ухвалив скандальні "диктаторські закони 16 січня".
В Україні продовжують боротися з кором.
Владислав Марченко продовжить працювати заступником голови Запорізької облради.
Джерело: 24 Канал
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