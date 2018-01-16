Випуск новин за 12:00: Закон про реінтеграцію Донбасу. Ситуація в зоні АТО

У випуску новин за 16 січня станом на 12:00 – депутати після повернень з канікул одразу взялися за закон про реінтеграцію Донбасу, котрий збиралися ухвалити ще минулого року. На Луганському напрямку під ворожим вогнем опинилися захисники Зайцевого, але, на щастя, обійшлося без жертв.

Також у випуску: 4 роки тому під час Революції Гідності парламент ухвалив скандальні "диктаторські закони 16 січня". В Україні продовжують боротися з кором. Владислав Марченко продовжить працювати заступником голови Запорізької облради.