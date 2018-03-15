Випуск новин за 12:00: Засідання Радбезу ООН. Переговори "Нафтогазу" і "Газпрому"
Випуск новин 12:57, сьогодні 136 Читать новость на русском
У випуску новин за 15 березня станом на 12:00 – Україна скликає спеціальне засідання Ради безпеки ООН щодо анексії Криму. НАК "Нафтогаз України" підтвердив досягнення домовленостей з російським "Газпромом" щодо проведення зустрічі.
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Джерело: 24 Канал
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