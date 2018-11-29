Випуск новин за 12:00: Засідання у справі про смерть Катерини Гандзюк. Нова позика від МВФ

У випуску новин за 29 листопада станом на 12:00 – Тимчасова слідча комісія з розслідування нападу на Катерину Гандзюк проведе виїзне засідання в Херсоні, де влітку напали на активістку. Директор МВФ Крістін Лагард заявила, що введення воєнного стану в Україні не вплине на співпрацю з Фондом. Країна зможе отримати новий кредит, якщо виконає усі обов'язкові умови для отримання траншу.

Також у випуску: Українці зібрали понад 300 тисяч гривень для полонених моряків. Вперше в історії Грузії президентом країни стала жінка. У Тернополі загорілася багатоповерхівка: чоловік вистрибнув з вікна, щоб врятуватися від пожежі.