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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 12:00: Засідання у справі про смерть Катерини Гандзюк. Нова позика від МВФ

      Випуск новин 67 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 листопада станом на 12:00 – Тимчасова слідча комісія з розслідування нападу на Катерину Гандзюк проведе виїзне засідання в Херсоні, де влітку напали на активістку. Директор МВФ Крістін Лагард заявила, що введення воєнного стану в Україні не вплине на співпрацю з Фондом. Країна зможе отримати новий кредит, якщо виконає усі обов'язкові умови для отримання траншу.

      Також у випуску: 

      Українці зібрали понад 300 тисяч гривень для полонених моряків.

      Вперше в історії Грузії президентом країни стала жінка.

      У Тернополі загорілася багатоповерхівка: чоловік вистрибнув з вікна, щоб врятуватися від пожежі.

      Теги: Випуск новин МВФ Транш МВФ Катерина Гандзюк Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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