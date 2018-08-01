Випуск новин за 12:00: Затримання підозрюваних у вбивстві. Вбивство журналістів в Африці

У випуску новин за 1 серпня станом на 12:00 – ввечері 31 липня поліція Харківщини затримала підозрюваних у таємничому вбивстві 23-річного військовослужбовця Костянтина Козакова в Харківській області. Трьох російських журналістів учора знайшли убитими. У Росії відхрещуються і від приватної армії президента, і навіть від убитих. Мовляв ще потрібно перевірити чи мали вони громадянство Росії.

Також у випуску: Пол Манафорт не реєстрував доходи, бо це було умовою партнерів з України. На сході України бойовики 36 разів обстрілювали українські позиції. У Києві активісти прийшли до поліції вимагаючи розслідування нападів на активістів.