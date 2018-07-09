Випуск новин за 12:00: Затримання суден в Азовському морі. Військові навчання в Одесі

У випуску новин за 9 липня станом на 12:00 – лише за добу прикордонники ФСБ Росії затримали сім торговельних суден в Азовському морі. Усі вони прямували з чи до Маріуполя або Бердянська, одне судно – українське. В Одесі розпочалися вже традиційні міжнародні військові навчання Sea Breeze. Триватимуть вони до 21 липня і зберуть військових з 14-ти країн світу.

Також у випуску: В Туреччині зросла кількість жертв залізничної аварії: 24 людини загинуло, 318 доправили до лікарень. Український консул Геннадій Брескаленко відвідає українського політв'язня Романа Сущенка в московському СІЗО. Повені в Японії забрали життя вже понад ста людей, ще десятки – зникли безвісти.