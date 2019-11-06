Випуск новин за 12:00: Затримання ветеранки АТО. Журналістів не впускають на фронт

У випуску новин за 6 листопада станом на 12:00 – в Україні відбуваються масові обшуки у ветеранів та добровольців АТО. Напередодні затримали учасницю бойових дій Інну Грищенко. Їй правоохоронці інкримінують причетність до замаху на івано-франківського бізнесмена. Штаб ООС не пускає журналістів на фронт. Так, фотокореспондента видання "Лівий берег" Макса Левіна позбавили акредитації.

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