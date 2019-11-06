Випуск новин за 12:00: Затримання ветеранки АТО. Журналістів не впускають на фронт
У випуску новин за 6 листопада станом на 12:00 – в Україні відбуваються масові обшуки у ветеранів та добровольців АТО. Напередодні затримали учасницю бойових дій Інну Грищенко. Їй правоохоронці інкримінують причетність до замаху на івано-франківського бізнесмена. Штаб ООС не пускає журналістів на фронт. Так, фотокореспондента видання "Лівий берег" Макса Левіна позбавили акредитації.
Також у випуску:
У Харкові сталася стрілянина. Внаслідок інциденту з пораненнями живота, передпліччя і ноги було госпіталізовано одну людину.
Від ранку проїзд на перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського у Києві ускладнений, а все через масштабні вирви в асфальті, розміром 3 на 3 метри.
Кількість обстрілів на Донбасі зменшилась у порівнянні з попередньою добою, але міномети ворог з лінії фронту так і не прибрав.
Вибір редакції
-
76-річну легенду світового кіно Катрін Деньов терміново госпіталізували: актриса у важкому станісьогодні , 12:58
-
Ситуація з польськими дозволами для перевізників: Криклій розповів про маленьку перемогусьогодні , 11:25
-
Великий футбол став великою політикою – Ракіцький заявив, що йде зі збірної Українисьогодні , 10:49