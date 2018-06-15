Випуск новин за 12:00: Затримання власника авто, який вибухнув у Києві. "Рабство" на Одещині
У випуску новин за 15 червня станом на 12:00 – у Києві поліція затримала власника авто, через вибух якого постраждали четверо дітей. Всі вони і досі у лікарні. Майже три десятки людей визволили з рабства одеські правоохоронці. Серед звільнених – жінка на восьмому місяці вагітності, за весь час вона жодного разу не проходила медичне обстеження.
Також у випуску:
Українську омбудсменку Людмилу Денісову не пустили до Олега Сенцова.
38 країн закликали Генсека ООН посприяти звільненню Олега Сенцова.
У Запоріжжі матір хотіла продати сина за 50 тисяч гривень.
Під час зливи у Києві впало дерево та вбило жінку.
Джерело: 24 канал
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