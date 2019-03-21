13:03
21 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін подався у кіно. Що буде з Казахстаном
      Вєсті Кремля
      10:32, сьогодні
      Вєсті.UA: Стендап від Ляшка та сльози Гройсмана. Нові мультики Гладковського
      Вєсті.UA
      19:41, 20 березня
      Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як доносили у Союзі
      Згадати все
      23:50, 20 березня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Випуск новин за 12:00: Заява Луценка про посла США в Україні. Суд у справі Павла Гриба

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 березня станом на 12:00 – Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню The Hill сказав, що посол США в Україні Марі Йованович нібито передавала йому список людей, яких попросила "не переслідувати". Павла Гриба вивели із СІЗО, перед засіданням суду, щоб обшукати кімнату.

      Також у випуску:

      Вища рада правосуддя схвалила 69 кандидатів на посади суддів Верховного суду.

      Україна ввела нові санкції щодо Росії.

      Троє українських військових поранені на передовій.

      blog_ava
      Головні новини 20 березня: новий президент Казахстану, санкції України проти РФ, заява Садового
      сьогодні
      2974
      Теги: Юрій Луценко Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Правильне харчування весною: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
      сьогодні , 13:01 Правильне харчування весною: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
      Оксана Вербіцька 10
      10 українських поезій про кохання, які затамовують подих
      сьогодні , 12:30 10 українських поезій про кохання, які затамовують подих
      98
      Росіяни масово тікають з Криму: сподівались та не отримали
      сьогодні , 12:00 Росіяни масово тікають з Криму: сподівались та не отримали
      Олексій Чибісов 1335
      Як Юлія Началова виступала на Донбасі та відпочивала в окупованому Криму
      сьогодні , 11:30 Як Юлія Началова виступала на Донбасі та відпочивала в окупованому Криму
      Олена Кандяк 596
      Синдром Дауна – не вирок: успішні моделі, викладачі, актори
      сьогодні , 11:26 Синдром Дауна – не вирок: успішні моделі, викладачі, актори
      Настя Сукач 3967
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук