Випуск новин за 12:00: Заява Луценка про посла США в Україні. Суд у справі Павла Гриба
У випуску новин за 21 березня станом на 12:00 – Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню The Hill сказав, що посол США в Україні Марі Йованович нібито передавала йому список людей, яких попросила "не переслідувати". Павла Гриба вивели із СІЗО, перед засіданням суду, щоб обшукати кімнату.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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