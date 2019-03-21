Випуск новин за 12:00: Заява Луценка про посла США в Україні. Суд у справі Павла Гриба

У випуску новин за 21 березня станом на 12:00 – Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню The Hill сказав, що посол США в Україні Марі Йованович нібито передавала йому список людей, яких попросила "не переслідувати". Павла Гриба вивели із СІЗО, перед засіданням суду, щоб обшукати кімнату.

Також у випуску: Вища рада правосуддя схвалила 69 кандидатів на посади суддів Верховного суду. Україна ввела нові санкції щодо Росії. Троє українських військових поранені на передовій.