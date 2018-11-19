Випуск новин за 12:00: Збільшення антиросійського санкційного списку. Побиття Ширяєва
У випуску новин за 19 листопада станом на 12:00 – санкційний список росіян може зрости, це питання сьогодні обговорюватиме Рада міністрів закордонних справ у Брюсселі. Екс-командира "Східного корпусу" Ширяєва, якого пов'язують із гучним нападом на елеватор, побили на чемпіонаті України з боксу.
Також у випуску:
Суд відклав розгляд справи Януковича на 5 грудня.
За минулу добу бойовики 16 разів порушували режим тиші.
Об'єднавчий Собор українських церков відбудеться у грудні. Про це повідомили в секретаріаті Вселенського патріархату.
Джерело: 24 канал
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