Випуск новин за 12:00: Збільшення антиросійського санкційного списку. Побиття Ширяєва

У випуску новин за 19 листопада станом на 12:00 – санкційний список росіян може зрости, це питання сьогодні обговорюватиме Рада міністрів закордонних справ у Брюсселі. Екс-командира "Східного корпусу" Ширяєва, якого пов'язують із гучним нападом на елеватор, побили на чемпіонаті України з боксу.

Також у випуску: Суд відклав розгляд справи Януковича на 5 грудня. За минулу добу бойовики 16 разів порушували режим тиші. Об'єднавчий Собор українських церков відбудеться у грудні. Про це повідомили в секретаріаті Вселенського патріархату.